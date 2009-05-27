Создать сайт spyphone.su

Есть сайт www.tents.ru на его базе надо создать что-то типа отраслевого издания по тематике тенты, тентовые конструкции, производство тентов и т.п. Целевая аудитория: продавцы комплектующих, производители тентов различных видов, заказчики тентов, а так же все, ...