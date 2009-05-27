Создать сайт spyphone.su

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок247 просмотров

Написать сайт на распостранённом движке, образец:

http://www.ray-spyphones.com/

я куратор проекта, общаться нужно будет с заказчиком напрямую.

16 лет назад
super-visor
Романович 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
16 лет назад
$200
1 день

Заявки фрилансеров

Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
16 лет назад

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