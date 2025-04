Настройка сайта на Wordpress

Необходимо настроить сайт на wordpress по авто-тематике

поставить плагины, подобрать шаблон, настроить

1. Плагины:

1.1. Google XML Sitemaps - http://mywordpress.ru/plugins/google-xml-sitemaps/

1.2. RustoLat - http://mywordpress.ru/plugins/

1.3. All in One Seo Pack - http://lecactus.ru/2007/11/17/1010/

1.4. Wordpress Database Backup - http://lecactus.ru/2007/09/09/658/

1.5. WP-PageNavi - Перед установкой плагина, замените в файле темы index.php строки вывода навигации на http://dimox.name/wp-pagenavi-russian-translation/

1.6. Subscribe to Comments - http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe-to-comments/

1.7. Одна кнопка - http://odnaknopka.ru/get/ (вариант со списком кнопок)

1.8. Daiko’s Text Widjet - http://wordpress.org/extend/plugins/daikos-text-widget/

1.9. WP-NoRef - http://sablinov.ru/projects/wp-noref/

1.10. Feedsmith - http://www.google.com/support/feedburner/bin/answer.py?answer=78483&topic=13252

1.11. RSSless - http://wordpress.org/extend/plugins/rssless/

1.12. Watermark на картинках.

1.13. Форум

2. Внешний Вид:

2.1. Шапка небольшая, что-то с современным авто и технологичное.

2.2. Верстка и поля — типа auto.ria.ua.

2.3. в теге title у Wordpress сначала идет название блога, потом - поста, но для улучшения позиций в поисковиках лучше сделать наоборот. Для этого в файле темы header.php ищем строку <?php bloginfo(’name’); ?><?php wp_title(); ?> или похожую и заменяем на <?php wp_title(); ?> .

2.4. 3 свежих статьи, ссылки на 10 менее свежих (чисто заголовки)

2.5. ссылки на главную/архив/форум

2.6. Треды с форума (3-5) как на finance.ua

2.7. Курс валют

2.8. Прогноз погоды

2.9. Какой-нить новостной блок с redtram например

2.10. Облако тегов