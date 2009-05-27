Написать сайт на распостранённом движке, образец: http://www.ray-spyphones.com/ я куратор проекта, общаться нужно будет с заказчиком напрямую.
Создание HYIP-фонда
Высококачественный, полностью управляемый HYIP вебсайт под ключ,на английском языке
Профессиональный дизайн, полноэкранный интерфейс
Удобная администраторская зона, позволяющая полностью
управлять настройками , изменять контент и т.д.
SSL защита
Платежные системы: вебмани, e-gold
Создание баннеров, логотипов, инсталляция скрипта на мой хостинг, тестирование
Консультации по ходу работы, предоставление промежуточных
результатов.
Техническая поддержка после запуска сайта, расширение сайта.
Заявки фрилансеров
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