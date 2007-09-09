Создание построителя сайтов

Требуется создание под ключ построителя сайтов для новичков интернет бизнеса. С его помощью предприниматели смогут самостоятельно создвать интернет-магазины. Также необходимо, чтобы без дополнительных обращений к программисам владельцы магазинов могли выкладывать свои прайс-листы на различных торговых площадках типа яндекс-маркет, майл-товары, рамблер-товары и т. д.

Также требуется некоторый перечень стандартных дизайнов (для выбора клиентов).

В общем нужен обычный построитель сайтов, но с прописанной возможностью синхронизации прайсов и фото товаров с основными торговыми площадками рунета.