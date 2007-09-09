Создание построителя сайтов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок269 просмотров

Требуется создание под ключ построителя сайтов для новичков интернет бизнеса. С его помощью предприниматели смогут самостоятельно создвать интернет-магазины. Также необходимо, чтобы без дополнительных обращений к программисам владельцы магазинов могли выкладывать свои прайс-листы на различных торговых площадках типа яндекс-маркет, майл-товары, рамблер-товары и т. д.

Также требуется некоторый перечень стандартных дизайнов (для выбора клиентов).

В общем нужен обычный построитель сайтов, но с прописанной возможностью синхронизации прайсов и фото товаров с основными торговыми площадками рунета.

16 лет назад
filarsenty
Арсентий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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