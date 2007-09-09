Сайт риэлтерских услуг

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт29 заявок459 просмотров

Необходим достаточно простой сайт для представления стандартных услуг риэлторской компании.Помимио русской версии-ещё англ. и французская(перевод не обязателен).Быстрый поиск подобный этому http://rent.realtor.ru/ ,удобная cms .ТЗ по запросу.В ПМ НЕ ПИСАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ-ТОЛЬКО ЗДЕСЬ!!!

16 лет назад
outsors_msk
Есть 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранные исполнители

matroshka
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-3)
16 лет назад
$350
7 дней
Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
1 день
mms-c
55 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)
16 лет назад
$350
14 дней
rashodka
Алег 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$200
10 дней

Заявки фрилансеров

matroshka
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-3)
16 лет назад
Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
16 лет назад
mms-c
55 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)
16 лет назад
rashodka
Алег 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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