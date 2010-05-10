Качественный дизайн сайтов, приложений. Разработка прототипов.
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Отзывы заказчиков
$147
10 баллов
5 лет назад
Отлично выполнено. Все качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Все отлично! Вопросы решались быстро, работали через безопасную сделку. Спасибо за проект!
$500
10 баллов
12 лет назад
Рекомендую всем, кому нужен организованный, талантливый дизайнер. К работе относится по-деловому, ответственно. Учтены пожелания, возникшие по ходу работы. Задание было выполнено ОТЛИЧНО и в срок.
Ответный отзыв
Только положительные впечатления от сотрудничества. Интересный проект, четкое тз, своевременная оплата. Рекомендую!
$150
10 баллов
13 лет назад
Илья сделал всё качественно и быстро. Всегда на связи и быстро реагирует на все необходимые доработки. Будем и дальше работать.
Ответный отзыв
Отличный серьезный заказчик. Всегда на связи, четкое ТЗ, комментарии по проекту по ходу работы, своевременная оплата. Рекомендую!
$200
10 баллов
14 лет назад
Было приятно работать с Ильёй, в целом всё хорошо - были учтены все пожелания, без проблем вносились изменения, изначально не оговоренные в техническом заданиии. Достойное качество за разумную оплату.
Ответный отзыв
Александр — Отличный заказчик! Четко сформулированное ТЗ, весь нужный материал для работы, своевременная оплата. Рекомендую!
$400
10 баллов
14 лет назад
Прекрасное качество выполненной работы, все пожелания учтены, но несколько не выдержаны сроки выполнения проекта. В целом - положительное впечатление от сотрудничества.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, своевременная оплата. Надеюсь продолжить сотрудничество и дальше.