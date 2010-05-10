Дизайн сайта + интерфейс

Имеется сайт на самодельном движке написанном на PHP (модульная система построения страниц)

Нужно:

1) Сделать новый дизайн сайта

2) Разработать новую концепцию интерфейса сайта, при этом учесть поисковую оптимизацию

3) все это должно работать на имеющемся движке сайта и сохранить нынешнюю функциональность сайта + возможно по ходу нужно будет добавить какой-то функционал, так что может понадобится знания программирования на PHP

Пишите в личку.