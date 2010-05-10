Дизайн сайта + интерфейс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок354 просмотра

Имеется сайт на самодельном движке написанном на PHP (модульная система построения страниц)

Нужно:

1) Сделать новый дизайн сайта

2) Разработать новую концепцию интерфейса сайта, при этом учесть поисковую оптимизацию

3) все это должно работать на имеющемся движке сайта и сохранить нынешнюю функциональность сайта + возможно по ходу нужно будет добавить какой-то функционал, так что может понадобится знания программирования на PHP

Пишите в личку.

PHP
15 лет назад
kava
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

toooto
35 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$400
10 дней
Прекрасное качество выполненной работы, все пожелания учтены, но несколько не выдержаны сроки выполнения проекта. В целом - положительное впечатление от сотрудничества.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, своевременная оплата. Надеюсь продолжить сотрудничество и дальше.

Заявки фрилансеров

toooto
35 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна магазина мебели

    Изменилось задание. Необходимо разработать легкий дизайн магазина мебели под Joomla+VM Особое внимание уделить удобству размещения информации. Заготовка магазина уже есть. Необходимо разработать: логотип иконки кнопки ...

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта + верстка

    $250

    Нужен дизайн и верстка двух страниц. Главной и внутренней. Главное, что должно присутствовать в дизайне - красивые ("мокрый пол") кликабельные кнопки типа "купить". Желательно, чтобы был у вас был опыт создания англоязычных партнерских сайтов.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта вебстудии главной и внутреней страницы. Дизайнера разработавшего нам дизайн хотим взять на постоянную удаленную работу по дизайну. Предпочтение дизайнеру с Днепропетровска. Желательно личная встреча. Вебстудиям не беспокоить.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Здравствуйте, нужно разработать дизайн, для фотосайта... Примерное ТЗ вышлю в аську, и примеры.. Работа не сложная, дизайн в светлых тонах, с красивыми сочными иллюстрациями :) Кто готов приступить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Трубуется дизайн сайта развлечений,более подробно с исполнителем,сроки горят,оставляйте icq.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн и верстка

    Нужен дизайн главной и верстка 30 внутренних страниц. Внутри дизайна как такового нет, просто игра с о шрифтами. Срок выполнения работы 4 дня. Основной фото и структурный материал для дизайна есть.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $100

    Необходим дизайн титульной страницы сайта. Название сайта-Кокетка. Направление косметика и парфюмерия, уход за телом, в дальнейшем бижутерия,подарки.... Структура предварительно готова. Нужно учитывать, что дизайн должен быть резиновый. Фон белый или ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать шаблон flash

    $100

    Нужно темплейтовский шаблон флешевый переделать -взть некие элементы из первого и добавить во второй. -поменять музыку -картинки -логотип -статьи предложениях оставлять точные сроки, а главное ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка дизайна сайта

    Сайт all-furnitura.ru В шапке сайта, на месте банера мебельного клуба должна быть картинка с 3D объектами. Идея картинки: на разбросанных чертежах планировки помещения, должны стоять объекты: кухня, шкаф ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн автосайта

    Необходимо разработать дизайн доски объявлений по продаже мерседесов и запчастей к ним нужен дизайнер только из Москвы! Другие города просьба не беспокоить.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад