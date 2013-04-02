Ecommerce

Игорь Ecommerce

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$95
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$95
10 баллов
7 лет назад
Создание видеопрезентации для онлайн сервиса 1 мин
Отличный заказчик. Чётко формирует задачу, всегда на связи. Работали через БС. Советую сотрудничать!
Хорошо все сделал. Мне понравилось. Ответственно и сроки меня устроили. Все недочеты Арту поправил без проблем.
Ответный отзыв
toooto
35 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$147
10 баллов
7 лет назад
Создание сайта на Тильде
Tilda
Все отлично! Вопросы решались быстро, работали через безопасную сделку. Спасибо за проект!
Отлично выполнено. Все качественно. Спасибо.
Ответный отзыв