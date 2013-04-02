Нужен сейчас fullstack разработчик на проект Symfony 4 + ExtJS 6 + MySQL (опыт работы со всей этой триадой обязателен). Желателен опыт работы над GIS-проектами. Сейчас есть ряд задач для реализации. Работа по ТЗ ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать видеопрезентацию для сервиса аналогичного уровня https://www.youtube.com/watch?v=4HiUyMcDZPA Длительностью от 40 до 60 сек. ТЗ находится здесь ЛогоАнимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $147
Необходимо создать сайт с небольшим количеством страниц на Тильде. Прототип в приложении. Допускается иная компоновка внутри блоков. Последовательность блоков менять нельзя. Логотип будет выслан после утверждения исполнителя. На сайте нужно создать ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Скрин ошибки в приложении. В личку скину остальные данные, доступы. Нужно оперативно решить вопрос.Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Все подробности в ТЗ. Изучите ТЗ. Если будут вопросы напишите. Мог что-то упустить. Отвечу быстро. Потом делайте ценовое предложение. Для тех, кто справится с работой успешно, в срок- гарантирую еще несколько заказов по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад