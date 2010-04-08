Дизайн свадебного блогового сайта

Необходимо изготовить дизайн для блогового сайта свадебной тематики, для страниц: главная, каталог блогов, статьи, аккаунт, возможно один, два дополнительныü раздела.

По форме и содержанию сайт похож на http://www.mywedding.com/

Ниже приведены примеры шаблонов, которые нравятся, соответственно оформление сайта предполагается приблизительно в подобном направлении:

http://www.kevinmurraygolfphotography.com/

http://www.templatemonster.com/swish-templates/27136.html

http://www.templatemonster.com/swish-templates/26572.html

От исполнителей хочу видеть портфолио - предпочтение отдаю креативности и вкусу, а не способности срисовывать шаблоны и техническим наворотам.

Также прошу указывать сроки выполнения

Спасибо всем откликнувшимся - удачи в работе!