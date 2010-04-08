Дизайн свадебного блогового сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки416 просмотров

Необходимо изготовить дизайн для блогового сайта свадебной тематики, для страниц: главная, каталог блогов, статьи, аккаунт, возможно один, два дополнительныü раздела.

По форме и содержанию сайт похож на http://www.mywedding.com/

Ниже приведены примеры шаблонов, которые нравятся, соответственно оформление сайта предполагается приблизительно в подобном направлении:

http://www.kevinmurraygolfphotography.com/

http://www.templatemonster.com/swish-templates/27136.html

http://www.templatemonster.com/swish-templates/26572.html

От исполнителей хочу видеть портфолио - предпочтение отдаю креативности и вкусу, а не способности срисовывать шаблоны и техническим наворотам.

Также прошу указывать сроки выполнения

Спасибо всем откликнувшимся - удачи в работе!

HTML
15 лет назад
Wichtel
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

toooto
35 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$150
10 дней
У Ильи замечательное чувство стиля. Быстро улавливает желаемое направление и представление о дизайне заказчика и со вкусом реализует. Адекватен ии воспитан. Собираюсь и дальше работать с данным дизайнером.
Только положительные впечатления от работы! Надеюсь продолжить сотрудничество и дальше. Спасибо за заказ :) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

toooto
35 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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