Нужно уникализировать партнерский магазин по продаже ортопедических товаров (немного поменять дизайн, создать шапку, исправить ошибки в текстах описаний товаров, сделать уникальные описания). 115 товарных позиций.
Дизайн свадебного блогового сайта
Необходимо изготовить дизайн для блогового сайта свадебной тематики, для страниц: главная, каталог блогов, статьи, аккаунт, возможно один, два дополнительныü раздела.
По форме и содержанию сайт похож на http://www.mywedding.com/
Ниже приведены примеры шаблонов, которые нравятся, соответственно оформление сайта предполагается приблизительно в подобном направлении:
http://www.kevinmurraygolfphotography.com/
http://www.templatemonster.com/swish-templates/27136.html
http://www.templatemonster.com/swish-templates/26572.html
От исполнителей хочу видеть портфолио - предпочтение отдаю креативности и вкусу, а не способности срисовывать шаблоны и техническим наворотам.
Также прошу указывать сроки выполнения
Спасибо всем откликнувшимся - удачи в работе!
Выбранный исполнитель
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