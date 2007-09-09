Сайт приема заказов

Требуется сайт. Часть заказчика - оставляет заявку на исполнение работы (например реферата), часть администратора - видит все работы, которые поступили от заказчиков, размещает их в часте исполнителя. Часть исполнителя - прием заказа в работу, выставление прогресса выполнения работы. Заказчик, исполнитель и администратор могут общаться между собой, но, ВАЖНО, заказчик не знает, кто конретно исполнитель, а исполнитель не знает заказчика, все сообщения проходят через администратора, котрый можете либо без изменений переслать сообщение от заказчика к исполнителю и наоборот, либо с какими либо свои исправлениями-дополненияями (например, исполнитель оставляет свой прямой контакт, этого делать нельзя, админ может эту часть сообщения вытереть). Страницы заказчика и исполнителя должны иметь разные адреса. объединяет все админская часть. Nакже нужна привязка к системе PayPal. контакт 366-371-713 Разработчкики только с Украины. Наличие постоянной связи обязательно