Создание тизерной системы

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Закрыт9 заявок171 просмотр

Приветствую всех.

Вкратце:

Необходимо создание тизерной сети.

Тизерная сеть – это система, которая исходя из заданных условий вебмастеров и рекламодателей генерирует блоки, в состав которых, входит от одного и более тизеров. Тизер – это картинка, которая призывает посетителя нажать и перейти по ней, дабы продемонстрировать какой-либо сайт, товар, услугу, новость и тп.

Вот тдве ссылки на уже существующие сетей для покупки/продажи тизерного трафика:

http://medianet.adlabs.ru

http://teasernet.ru/?partner

В принципе сеть должна быть похожа на http://teasernet.ru/?partner , по своей функциональности.

ТЗ есть, но оно будет показано только тому, чье примерное предложение по цене мне понравится больше всего.

Обязательно указывайте СРОКИ и ЦЕНУ на создание такого скрипта. Они могут быть примерными, но должны быть обязательно указаны. Иначе я просто отклоню предложение.

С уважением.

16 лет назад
stryker
Илья 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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