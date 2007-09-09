Проект создаю повторно, т.к. первый раз исполнитель не справился с заданием. Предпочтительно использовать Joomla VirtueMart, т.к. программист работал с этим движком и макеты всех внутренних сделаны именно под этот магазин. Сроки: ...
Сайт на UMI.CMS
Интересуют исполнители с опытом создания сайта на UMI.CMS.
Дизайн и верстку заказываю отдельно.
Приблизительная структура сайта:
О компании
Услуги
Проекты
Продукты
Клиенты и партнеры
Блог (возможно на вордпресе)
Новости
Интересует ориентировочная оценка сроков/стоимости.
Жду предложение с указанием примеров работ на UMI.CMS.
Заявки фрилансеров
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