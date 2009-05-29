Нужно создать аналог вап сайта. За 1 день. Максимум 50 доларов.
Нужно сделать аналогичный сервис
Нужно сделать аналогичный сервис voption.ru
Нужен точно такой же функционал. Дизайн можно как на нём.
Главное точно такой же функционал.
Пожалуйста, указывайте сроки и цены.
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