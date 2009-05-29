Нужно сделать аналогичный сервис

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки308 просмотров

Нужно сделать аналогичный сервис voption.ru

Нужен точно такой же функционал. Дизайн можно как на нём.

Главное точно такой же функционал.

Пожалуйста, указывайте сроки и цены.

16 лет назад
WMLife
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Adminsaitov
Петр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
$200
3 дня
Данный фрилансер (если так можно назвать) взял проэкт http://www.weblancer.net/projects/118110.html, после этого, в течении нескольких часов разместил встречную заявку http://www.weblancer.net/projects/118204.html. Хотя я искал исполнителя, а не посредника! Ну это пол беды... В указанный срок проэкт не здал (Банальная отговорка: не нашёл сервер на котором разместить проэкт. Аж смешно стало.) В течении нескольких часов всётаки нашёл якобы сервер, и выложил на него простые HTML странички скопированные программой "Teleport". После чего полностью пропал. Вот и судите сами о такой работе!

Заявки фрилансеров

Adminsaitov
Петр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад

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