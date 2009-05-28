Создание небольшого сайта

Сайт по типу новостного с системой управления, доской объявлений, каталогом сайтов и своей рассылкой (по зарегистрированным на сайте пользователям).

Интересует создание "под ключ" - от моей идеи до вашего воплощения. Только Киев (нам необходимо будет видеться з исполнителем). Сразу говорю: система управления - не ucoz!