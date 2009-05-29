Нужно создать чат

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок237 просмотров

Надо сделать чат наподобие вот этого http://bizarre.com.ua/ . Примерно с аналогичным дизайном и функционалом.

Обсудим все предложения

16 лет назад
infosfera
Max Kovalenko 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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