Портал объявлений "под ключ".

Необходим портал объявлений.

Максимально возможный для этой тематики функционал!

По функционалу не меньше, чем http://craigslist.org

Интересуют предложения ТОЛЬКО от тех кто уже сдавал крупные порталы объявлений и которые прошли успешные испытания большой посещаемостью и на 100% знают как все должно работать со стороны пользователей и со стороны администраторов.

Жду от вас ссылки на действующие примеры с указанием стоимости и сроков реализации.