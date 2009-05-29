Портал объявлений "под ключ".

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт36 заявок1491 просмотр

Необходим портал объявлений.

Максимально возможный для этой тематики функционал!

По функционалу не меньше, чем http://craigslist.org

Интересуют предложения ТОЛЬКО от тех кто уже сдавал крупные порталы объявлений и которые прошли успешные испытания большой посещаемостью и на 100% знают как все должно работать со стороны пользователей и со стороны администраторов.

Жду от вас ссылки на действующие примеры с указанием стоимости и сроков реализации.

16 лет назад
brandmaker
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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