Приглашаем опытного программиста для создания сайта на Битрикс. Обязательно: - опыт работы с hiload-сайтами посещаемостью от 5000 (пяти тысяч) хостов и 50000 (пятидесяти тысяч) хитов в сутки на Битрикс; - ...
Реконструкция
Необходимо перенести всю информацию с изменением дизайна с www.craneservice.ru/
, стиль аналогичный как на www.rez.ru/ (естественно не копия)
подробности обсудим
Предварительный набросок приветствуется.
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