Необходим портал объявлений. Максимально возможный для этой тематики функционал! По функционалу не меньше, чем http://craigslist.org Интересуют предложения ТОЛЬКО от тех кто уже сдавал крупные порталы объявлений ...
Каталог предприятий
Необходимо создание сайта под "ключ".
Сайт представляет из себя каталог предприятий с рубрикатором по отраслям.
Ориентировочное число размещаемых предприятий порядка 2000.
На главной странице 30-40 рубрик, в каждой из них 10-20 подрубрик, в подрубриках располагаются карточки предприятий, карточки состоят из таблицы в которой указаны реквизиты предприятия, текстовые блоки, логотип, ссылка на сайт предприятия.
Возможность размещения на всех страницах сайта банерной рекламы.
Индивидуальный дизайн.
Дизайн логотипа.
Собственная CMS-система управления сайтом.
Размещение на сайте редакционных статей.
Размещение на сайте личного кабинета пользователя со следующим функционалом:
Пользователь(предприятие размещающее свою карточку в каталоге) при регистрации вносит свои реквизиты и контакты, данная информация является статической и автоматически попадает в карточку предприятия, после регистрации пользователь получает полный доступ к редактированию собственной карточки, это прописание текстовых блоков таблицы карточки, размещение логотипа и ссылки на собственный сайт. Следующим шагом для опубликования карточки является получение счета на предоплату, счет в формате pdf или doc, пользователь загружает с сайта он представляет из себя стандартный бухгалтерский документ с сканированной синей печатью и подписью. Далее после поступления денежных средств от пользователя на мой р\с карточка предприятия автоматически публикуется на сайте. Карточка предприятия публикуется на определенный длительный период времени, после истечения данного срока карточка закрывается.
В личном кабинете пользователя необходим сервис обмена текстовыми сообщениями.
Администратору сайта так же необходима возможность рассылки сообщений на личные ящики пользователей(в личном кабинете).
Регистрация сайта в поисковых машинах.
Сайт публикуется на двух языках русский и английский с возможностью переключений.
Наполнение сайта не требуется.
Возможность регистрации от 10 почтовых ящиков.
Предложения принимаются с явно указанной стоимостью выполнения всех работ. Наличие портфолио так же является обязательным.
Заявки фрилансеров
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