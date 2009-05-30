Каталог предприятий

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Закрыт4 заявки303 просмотра

Необходимо создание сайта под "ключ".

Сайт представляет из себя каталог предприятий с рубрикатором по отраслям.

Ориентировочное число размещаемых предприятий порядка 2000.

На главной странице 30-40 рубрик, в каждой из них 10-20 подрубрик, в подрубриках располагаются карточки предприятий, карточки состоят из таблицы в которой указаны реквизиты предприятия, текстовые блоки, логотип, ссылка на сайт предприятия.

Возможность размещения на всех страницах сайта банерной рекламы.

Индивидуальный дизайн.

Дизайн логотипа.

Собственная CMS-система управления сайтом.

Размещение на сайте редакционных статей.

Размещение на сайте личного кабинета пользователя со следующим функционалом:

Пользователь(предприятие размещающее свою карточку в каталоге) при регистрации вносит свои реквизиты и контакты, данная информация является статической и автоматически попадает в карточку предприятия, после регистрации пользователь получает полный доступ к редактированию собственной карточки, это прописание текстовых блоков таблицы карточки, размещение логотипа и ссылки на собственный сайт. Следующим шагом для опубликования карточки является получение счета на предоплату, счет в формате pdf или doc, пользователь загружает с сайта он представляет из себя стандартный бухгалтерский документ с сканированной синей печатью и подписью. Далее после поступления денежных средств от пользователя на мой р\с карточка предприятия автоматически публикуется на сайте. Карточка предприятия публикуется на определенный длительный период времени, после истечения данного срока карточка закрывается.

В личном кабинете пользователя необходим сервис обмена текстовыми сообщениями.

Администратору сайта так же необходима возможность рассылки сообщений на личные ящики пользователей(в личном кабинете).

Регистрация сайта в поисковых машинах.

Сайт публикуется на двух языках русский и английский с возможностью переключений.

Наполнение сайта не требуется.

Возможность регистрации от 10 почтовых ящиков.

Предложения принимаются с явно указанной стоимостью выполнения всех работ. Наличие портфолио так же является обязательным.

16 лет назад
nds66
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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