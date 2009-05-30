Сайт "под ключ" по аналогу

$100
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Закрыт8 заявок591 просмотр

Требуется создать сайт "под ключ" по аналогу с сайтом atlantia.ca

16 лет назад
vbru
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$100
7 дней
diesel_xp
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$99
4 дня
Исполнитель подтвердил готовность выполнить работу, но вскоре отказался. Пришлось открывать проект заново.
Готов был выполнить работу, но клиент не дав конкретную информацию для проекта отказался. Обосновав тем что нашел другую кандидатуру.

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
diesel_xp
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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