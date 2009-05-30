Необходим портал объявлений. Максимально возможный для этой тематики функционал! По функционалу не меньше, чем http://craigslist.org Интересуют предложения ТОЛЬКО от тех кто уже сдавал крупные порталы объявлений ...
Сайт "под ключ" по аналогу
Требуется создать сайт "под ключ" по аналогу с сайтом atlantia.ca
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