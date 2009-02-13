Скрипт PG Real Estate Solution 2009 ALL Moduils

Установлен скрипт PG Real Estate Solution необходимо его доработать:

-Биллинговая система.Сейчас та PayPal сделать СМС биллинг,оплату через кредитную карту

-Интегриробать базу с украинскими городами

-Окоректировать виды недвижимости для размещения объявлений

-Интегрировать новый дизайн на сайт

-Новостную ленту,доработать уже имеющуюся функцию Google MAps

-Интегрировать сервисы для проведения рекламных компаний и управления банерами

+ возможно появится что то еще во время работы

PS Приветствуются люди имеющие опыт работы с данным скриптом

ВНИМАНИЕ!!!Так же ищу людей,которым реально для работы нужен данный скрипт.Предлагаю скинутся и купить мульти лицензию, сумму разобьем на колличество заинтересованных лиц.Все кому интерестно пишите.

ICQ 381309

SKYPE capitan13morgan

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