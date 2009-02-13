Скрипт PG Real Estate Solution 2009 ALL Moduils

Настроить битрикс под мои нужды,+ верстка и натяжка на скрипт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установлен скрипт PG Real Estate Solution необходимо его доработать:
-Биллинговая система.Сейчас та PayPal сделать СМС биллинг,оплату через кредитную карту
-Интегриробать базу с украинскими городами
-Окоректировать виды недвижимости для размещения объявлений
-Интегрировать новый дизайн на сайт
-Новостную ленту,доработать уже имеющуюся функцию Google MAps
-Интегрировать сервисы для проведения рекламных компаний и управления банерами
+ возможно появится что то еще во время работы
PS Приветствуются люди имеющие опыт работы с данным скриптом
ВНИМАНИЕ!!!Так же ищу людей,которым реально для работы нужен данный скрипт.Предлагаю скинутся и купить мульти лицензию, сумму разобьем на колличество заинтересованных лиц.Все кому интерестно пишите.
ICQ 381309
SKYPE capitan13morgan
+380958787552
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