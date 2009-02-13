Яндекс карта на сайте

Необходимо написать код для внедрения Яндекс карты на сайт.

Функционал почти как здесь: http://kvadroom.ru/map/

Т.е. вывод объектов из базы послойно, возможность показывать и скрывать слои, описание объекта при клике по маркеру, поиск по адресу, отображение объектов только в видимой области карты.

Дополнительно скрипт с возможностью самостоятельно ставить метку на карте и сохранять ее в базе.

Также интересует возможность корректировки вывода объектов, расположение которых показывается неверно.