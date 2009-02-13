Яндекс карта на сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Необходимо написать код для внедрения Яндекс карты на сайт.

Функционал почти как здесь: http://kvadroom.ru/map/

Т.е. вывод объектов из базы послойно, возможность показывать и скрывать слои, описание объекта при клике по маркеру, поиск по адресу, отображение объектов только в видимой области карты.

Дополнительно скрипт с возможностью самостоятельно ставить метку на карте и сохранять ее в базе.

Также интересует возможность корректировки вывода объектов, расположение которых показывается неверно.

15 лет назад
DoniE
Игорь 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 отзывов