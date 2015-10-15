Приватный проект для Фенина Ивана

Установлен скрипт PG Real Estate Solution необходимо его доработать: -Биллинговая система.Сейчас та PayPal сделать СМС биллинг,оплату через кредитную карту -Интегриробать базу с украинскими городами -Окоректировать виды недвижимости для размещения объявлений -Интегрировать новый дизайн на сайт -Новостную ленту,доработать уже имеющуюся функцию ...