Сделатьт в wordpress фишку с выводом картинок

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки132 просмотра
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Есть движок вордпресс, к енму нужно сделать такую фичу чтобы когда админ добавляет для поста фотографии, на блоге они показывались следующим образом:

width="_ЕЕ_ШИРИНА_" height="_EE_ВЫСОТА_" border="0" alt="" />

Смысл в том что когда юзер по правому клику сохранит картинку, с сайта, он сохранит не само изображение которое вставлено в пост, а защитный trans.gif.

WordPress
15 лет назад
the-studio
Alexander Urazov 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$30
1 день
Все сделано качественно. Рекомендую как исполнителя!
Сделка прошла успешно. Хороший заказчик!