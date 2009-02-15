Сделатьт в wordpress фишку с выводом картинок

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Есть движок вордпресс, к енму нужно сделать такую фичу чтобы когда админ добавляет для поста фотографии, на блоге они показывались следующим образом:
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Смысл в том что когда юзер по правому клику сохранит картинку, с сайта, он сохранит не само изображение которое вставлено в пост, а защитный trans.gif.
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