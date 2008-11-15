the-studio

Есть движок и скелет сайта на MODX с корзиной покупок и учетом продаж, регистрацией юзеров и т.д. Нужно к нему прилепить парсин товара из эксель прайс листа, а аткже сделать JS поиск. Во вложении ТЗ, часть из ...
- $100Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Нужно обновить движок на сайте с joomla 1.0.15 до joomla 1.5.10 Есть созданый скриптом - мигратором дамп старой бд, от джумлы 1.0.15 , есть залитая на серв полностью новая джумла, нужно корректно установить на сервер ее, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть движок вордпресс, к енму нужно сделать такую фичу чтобы когда админ добавляет для поста фотографии, на блоге они показывались следующим образом: Смысл в том что когда юзер по правому клику сохранит картинку, с сайта, он ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо доработать сайт в соответствии с прикрепленым тех заданием. На текущий момент выполнены работы под цифрой 1, кроме пункта 1.5 Следовательно работы необходимо выполнить по пунктам: 1.5, 2, 3, 4, 5 То есть есть сайт, сверстаный и работающий, с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад