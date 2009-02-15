Установить форму отправки заказа на сайт joomla

Веб-программированиеЗавершен9 заявок217 просмотров
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Нужно сделать и установить такую форму на сайт joomla как здесь http://baltlogistics.ru/online/ если она еще будет редактироваться из админки, будт супер вообще.

Joomla
15 лет назад
sjoy
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад
$31
1 день
Спасибо за работу...Владислав сделал все четко и даже быстрее чем надо было...Не зря у него такой рейтинг и столько положительных отзывов. Буду обращаться вновь.
Было очень приятно вести сотрудничество! Хорошо поставленная задача, своевременная оплата, только положительное впечатление! Рекомендую! С Уважением, Владислав.