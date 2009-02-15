Генерация бланка(приватный проект для Xinke)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки176 просмотров
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Необходимо написать php скрипт генерирующий бланк перевода на основе данныйх переданных через форму, а также написать JavaScript проверку данных введенных в html форму

15 лет назад
an29
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Xinke
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сделано супер быстро и качественно, рекомендую.
Отличный заказчик, работаю с ним уже второй раз и от сотрудничества получаю удовольствие. Задача ставится четко и правильно, оплата сразу по факту выполненной работы. Заказчик полностью адекватный, с таким приятно работать. Побольше бы таких. Всем советую и сам буду с ним сотрудничать.