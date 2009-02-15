Генерация бланка(приватный проект для Xinke)

Отличный заказчик, работаю с ним уже второй раз и от сотрудничества получаю удовольствие. Задача ставится четко и правильно, оплата сразу по факту выполненной работы. Заказчик полностью адекватный, с таким приятно работать. Побольше бы таких. Всем советую и сам буду с ним сотрудничать.