---------------------------Знания языков программирования и технологий---------------------------
---------------------------Прикладное программирование---------------------------
Delphi 7 - 6 лет
С++ - 4 года
C# - 1,5 год
Java - 1 год
ActiveX - 1 год
---------------------------Базы данных---------------------------
mySQL - 1,5 года
Oracle - 1 год
MS SQL Server 2000,2005 - 1 год
---------------------------Web-программирование и CMS---------------------------
PHP - 2 год
HTML - 2 год
JavaScript - 2 год
AJAX - 1,5 года
1C Bitrix - 1,5 года
Sapid - 2 год
---------------------------Опыт работы---------------------------
2008-2009
Работа программистом на крупном производственном предприятии(ЗАО "Тулажулдормаш" http://tulagdm.ru/). В обязанности входила разработка и доработка программ автоматизации производственного процесса на Delphi 7+Oracle.
2009-2010
Работа Web-программистом(ООО "Мирмекс" http://myrmex.ru/). В обязанности входит верстка, создание шаблонов и разработка сайтов на CMS 1C-Bitrix или Sapid.
2010
Работа Web-программистом(http://braincode.ru/). В обязанности входит верстка, создание шаблонов и разработка сайтов
---------------------------Опыт разработки---------------------------
Разработка программ работающих с СУБД Oracle на Delphi 7 с использованием ODAC, ADO, QuickReports, FastReport(Delphi 7)
Разработка программы использующей генетический алгоритм для системы маршрутизации(Delphi 7)
Разработка программы "Терминал копирования информации" для ИФНС №10 г.Тулы(Deplhi 2007)
Разработка мессенджера(аналог QIP), ориентированного на работу в локальной сети.(Delphi 7)
Разработка компонент для Delphi 7.
Разработка ПО для сравнения структуры 2 БД MS SQL Server 2000(C#)
Разработка компонента ParametersPanel(Java, см. отзывы)
Доработка существующей CMS информационного портала(PHP, см. отзывы)
Установка сайта на CMS Sapid с доработкой для работы с БД mySQL(PHP, AJAX, CMS Sapid см. отзывы)
Сертификаты по 1С - Битрикс
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=46568721-30580
- ДП "Система маршрутизации транспортных средств"236 просмотров
- ПО "Терминал копирования информации"234 просмотра
- Твистер Клуб166 просмотров
- AV-Navigator175 просмотров
- Московская городская служба аренды164 просмотра
- CasaMobili185 просмотров
- Агенство недвижимости "Морен-Гранд"205 просмотров
- Mia Porta264 просмотра