Xinke

Виталий Кокин Xinke

 
36 летРоссия/Тула
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

---------------------------Знания языков программирования и технологий---------------------------

---------------------------Прикладное программирование---------------------------

Delphi 7 - 6 лет

С++ - 4 года

C# - 1,5 год

Java - 1 год

ActiveX - 1 год

---------------------------Базы данных---------------------------

mySQL - 1,5 года

Oracle - 1 год

MS SQL Server 2000,2005 - 1 год

---------------------------Web-программирование и CMS---------------------------

PHP - 2 год

HTML - 2 год

JavaScript - 2 год

AJAX - 1,5 года

1C Bitrix - 1,5 года

Sapid - 2 год

---------------------------Опыт работы---------------------------

2008-2009

Работа программистом на крупном производственном предприятии(ЗАО "Тулажулдормаш" http://tulagdm.ru/). В обязанности входила разработка и доработка программ автоматизации производственного процесса на Delphi 7+Oracle.

2009-2010

Работа Web-программистом(ООО "Мирмекс" http://myrmex.ru/). В обязанности входит верстка, создание шаблонов и разработка сайтов на CMS 1C-Bitrix или Sapid.

2010

Работа Web-программистом(http://braincode.ru/). В обязанности входит верстка, создание шаблонов и разработка сайтов

---------------------------Опыт разработки---------------------------

Разработка программ работающих с СУБД Oracle на Delphi 7 с использованием ODAC, ADO, QuickReports, FastReport(Delphi 7)

Разработка программы использующей генетический алгоритм для системы маршрутизации(Delphi 7)

Разработка программы "Терминал копирования информации" для ИФНС №10 г.Тулы(Deplhi 2007)

Разработка мессенджера(аналог QIP), ориентированного на работу в локальной сети.(Delphi 7)

Разработка компонент для Delphi 7.

Разработка ПО для сравнения структуры 2 БД MS SQL Server 2000(C#)

Разработка компонента ParametersPanel(Java, см. отзывы)

Доработка существующей CMS информационного портала(PHP, см. отзывы)

Установка сайта на CMS Sapid с доработкой для работы с БД mySQL(PHP, AJAX, CMS Sapid см. отзывы)

Сертификаты по 1С - Битрикс

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=46568721-30580

PHPJavascriptMySQLOracleHTMLDelphiAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
choko
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2000
0 баллов
14 лет назад
Биржа ссылок
Должен был сдать проект 5 октября, я пошел на встречу и продлил до 17 октября. До сих пор даже не начали тестировать систему. Постоянно кормит завтраками и обещаниями. Последнее сообщение: 301645814 (14:33:59 2/12/2009) Добрый день когда закончите доработки и можно будет начинать тестирование самой системы? Xinke (14:34:26 2/12/2009) сегодня вечером и опять пропал :( После того как увидел его предложения по другим проектам мое терпение кончилось.
realty2009
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$750
10 баллов
14 лет назад
Нужен качественный сайт. Тематика-Недвижимость
Виталий с поставленной задачей справился. Сделал все что требовалось. Работа высокого качества. Всем рекомендую.
Хороший заказчик. Оплачивает работу без задержек и проволочек. Никуда не пропадает, на все возникающие в процессе разработки вопросы отвечает быстро и понятно. Всем рекомендую, и сам с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$33
10 баллов
14 лет назад
Шаблон Битрикс 8.0.3 из HTML
Виталий хорошо справился с заданием. Все довольны. Спасибо.
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Интернет-магазин на Битриксе (верстка+программинг)
Сделал все о чем договаривались) Грамотный специалист. Рекомендую!)
Хороший заказчик. Четко формулирует требования, в случае возникновения дополнительной работы, обсуждается дополнительная оплата. На все возникавшие вопросы отвечала быстро и грамотно. Всем советую.
Ответный отзыв
neonking
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Поправить сайт на Битрикс
Превосходная работа! Быстро и качественно! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик. Активно общается по проекту, отвечает на все вопросы. Адекватный, грамотный, четко понимающий, что ему требуется. С оплатой никаких проблем. Всем советую и сам с удовольствием буду с ним сотрудничать.
Ответный отзыв