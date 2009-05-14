Должен был сдать проект 5 октября, я пошел на встречу и продлил до 17 октября. До сих пор даже не начали тестировать систему. Постоянно кормит завтраками и обещаниями. Последнее сообщение: 301645814 (14:33:59 2/12/2009) Добрый день когда закончите доработки и можно будет начинать тестирование самой системы? Xinke (14:34:26 2/12/2009) сегодня вечером и опять пропал :( После того как увидел его предложения по другим проектам мое терпение кончилось.