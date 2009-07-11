Есть тема для Wordpress http://tinyurl.com/lhglhe WP New Magazine Theme, нужно настроить все ее элементы (флеш заставка, структура и т. д.), посмотреть как она должна примерно выглядеть можно здесь http://tinyurl.com/crpwcy Цена ...
Шаблон Битрикс 8.0.3 из HTML
Добрый день!
Задание - сделать шаблон для СMS "БИТРИКС" - Малый бизнес, версия 8.0.3 (Интернет магазин)
Верстка вот - http://wds.no-ip.org/projects/avto/
сам дизайн вот - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/621219.html#item
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Все предложения пишите только в проекте. Не донимайте меня нигде кроме этого места.
Верстку и пароли на хостинг, где стоит тестовая версия Битрикс для экспериментов, передам выбранному исполнителю.
Все предложения скрыты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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