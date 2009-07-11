Шаблон Битрикс 8.0.3 из HTML

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок380 просмотров

Добрый день!

Задание - сделать шаблон для СMS "БИТРИКС" - Малый бизнес, версия 8.0.3 (Интернет магазин)

Верстка вот - http://wds.no-ip.org/projects/avto/

сам дизайн вот - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/621219.html#item

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Все предложения пишите только в проекте. Не донимайте меня нигде кроме этого места.

Верстку и пароли на хостинг, где стоит тестовая версия Битрикс для экспериментов, передам выбранному исполнителю.

Все предложения скрыты.

HTML
16 лет назад
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
22 дня назад

Выбранный исполнитель

Xinke
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$33
1 день
Виталий хорошо справился с заданием. Все довольны. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Xinke
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад