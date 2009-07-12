Настроить шаблон для Wordpress

Есть тема для Wordpress http://tinyurl.com/lhglhe WP New Magazine Theme, нужно настроить все ее элементы (флеш заставка, структура и т. д.), посмотреть как она должна примерно выглядеть можно здесь http://tinyurl.com/crpwcy

Цена - 100 рублей (или ваша цена ???), если устраивает тогда пишите в ЛС для более детальной информации.