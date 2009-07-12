Настроить шаблон для Wordpress

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Завершен6 заявок275 просмотров

Есть тема для Wordpress http://tinyurl.com/lhglhe WP New Magazine Theme, нужно настроить все ее элементы (флеш заставка, структура и т. д.), посмотреть как она должна примерно выглядеть можно здесь http://tinyurl.com/crpwcy

Цена - 100 рублей (или ваша цена ???), если устраивает тогда пишите в ЛС для более детальной информации.

WordPress
16 лет назад
odonacer
Роман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

zverev
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Очень ответственный человек! Сделал все быстро и качественно!
Очень хороший заказчик, быстро изложил чего хочет, быстро получил готовую работу!)

Заявки фрилансеров

zverev
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад