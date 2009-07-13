Верстка и установка сайта на Joomla CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен24 заявки318 просмотров

Необходимо сверстать и установить сайт на Joomla.CMS v.1.5. (опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки.

Общее количество страниц около 15. Необходима настройка информационных блоков, настройка модулей: новости, поиск, форма обратной связи (2), баннеры, регистрация.

Joomla
16 лет назад
redbrick
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Очень хороший исполнитель, очередной проект прошел на УРА! Все сделано быстро и оперативно!!! СПАСИБО!
Очередной раз убеждаюсь в честности и порядочности заказчика. Четкое тз и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад