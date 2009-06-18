Интеграция joomla 1.5 с phpbb3 с дополненим

Есть joomla 1.5 tourthailand.ru

Есть форум phpbb3 mir.tourthailand.ru

Джумла и форум несколько модифицированные (то есть через конфиг например джумлу настраивать нельзя - в configuration.php прописано несколько констант)

Какие модули стоят на джумле еще - сложно сказать.

Кроме этого есть еще система сервисов tourthailand.ru/services/

где сделана попытка авторизации через джумлу- через копирование кусочка кода в services/common.php

define( '_JEXEC', 1 );

define('JPATH_BASE', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] );

define( 'DS', DIRECTORY_SEPARATOR );

require_once ( JPATH_BASE .DS.'includes'.DS.'defines.php' );

require_once ( JPATH_BASE .DS.'includes'.DS.'framework.php' );

JFactory::getApplication('site');

$user =& JFactory::getUser();

//$session =& JFactory::getSession();

if (!empty($user->name))

{

/** user in site */

define("UTMU", $user -> name);

$type = 'logout';

define('RET', base64_encode( 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'] ));

}

Между joomla и phpbb3 стоит мост, объединяющий систему пользователей и логин.

Мост работает не стабильно изначально - выкидывает из джумлы, при этом в форуме оставляет.

Было сделано куча попыток сделать чтоб работало стабильно:

- очистка куков форума в джумле если в форуме кука есть, а в джумле нет (это небольшой кусок кода - который конечно можно удалить при ненадобности)

- перекидывание на логин только в джумлу

и тп

НО сделать чтоб работало стабильно - то есть, чтоб пользователь один раз вошел в форму логина на любой странице и больше не выходил (хоть до закрытия браузера)

- не удается.

Вторая проблема - сделать, чтоб не выкидывало и из /services/

Код который приведен выше, работает - но опять же абсолютно не стибильно - в некоторых ситуациях (например при логине в форуме и прямом переходе по ссылке в /services/) стабильно выкидывает, но при переходе сначала в корень сайта - а потом в /services/ работает.

Возможно решением задачи будет установка нового моста joomla- phpbb3. Но я не уверен.Программист который ставил joomla вполне возможно внес какие-то свои изменения в систему логина joomla - об этом говорит абсолютно не понятная

ссылка на логин http://tourthailand.ru/taj.html (видно из форм логина), а так-же очень странные сообщения об ошибках через alert().

То есть нужен разработчик, который очень хорошо знает joomla и способный понять что сделал в joomla не так прошлый разработчик.

Скорее всего при стабильной работе связки phpbb3 - joomla система /services/ заработает автоматически.

Так как форум используется для удаление пользователей (пустые регистрации, спам), то мост должен удалять пользователей из джумлы.

Работа в команде с программистом проекта. Срок выполнения - желательно не более недели.

После краткого собеседования со мной, прошедшие кандидаты общаются с программистом и он выбирает, того, кто действительно подходит по квалификации.

С уважением

Николай

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