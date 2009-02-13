1. Форум http://mir.ivan-susanin.com После пересчета сообщений вылез баг. Всего сообщений: 119808 • Тем: 15710 Однако учет сообщений и топиков поломался, например на http://mir.ivan-susanin.com/forum6.html порядка 30 страниц с темами, но отображается ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
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требуется программист \ вебмастер как для постоянной поддержки, так и для обновления сайта и системы бронирования. О сайте: http://ivan-susanin.com/ состоит из 3х частей а ) джумла ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Есть joomla 1.5 tourthailand.ru Есть форум phpbb3 mir.tourthailand.ru Джумла и форум несколько модифицированные (то есть через конфиг например джумлу настраивать нельзя - в configuration.php прописано несколько констант) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Имеется небольшой сервер на американском хостинге с установленными Webmin+VirtualMin. Мониторинг и бекапы осуществляются провайдером, однако нам возможно нужен человек который хорошо разбирается в данной связке и может время от времени устанавливать обновления ...Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад