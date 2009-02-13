eThaiRu

Николай eThaiRu

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Ремонт сусанина

    1. Форум http://mir.ivan-susanin.com После пересчета сообщений вылез баг. Всего сообщений: 119808 • Тем: 15710 Однако учет сообщений и топиков поломался, например на http://mir.ivan-susanin.com/forum6.html порядка 30 страниц с темами, но отображается ...

    HTMLJoomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интеграция joomla 1.5 с phpbb3 с дополненим

    $100

    Есть joomla 1.5 tourthailand.ru Есть форум phpbb3 mir.tourthailand.ru Джумла и форум несколько модифицированные (то есть через конфиг например джумлу настраивать нельзя - в configuration.php прописано несколько констант) ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поддержка Webmin+VirtualMin(администрация сервера)

    $100

    Имеется небольшой сервер на американском хостинге с установленными Webmin+VirtualMin. Мониторинг и бекапы осуществляются провайдером, однако нам возможно нужен человек который хорошо разбирается в данной связке и может время от времени устанавливать обновления ...

    Настройка сервера/ПО10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад