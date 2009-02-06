Поддержка Webmin+VirtualMin(администрация сервера)

Имеется небольшой сервер на американском хостинге с установленными

Webmin+VirtualMin. Мониторинг и бекапы осуществляются провайдером,

однако нам возможно нужен человек который хорошо разбирается в данной

связке и может время от времени устанавливать обновления для системы

безопасности, доставлять новые модули и помогать в решении проблем \ ошибок.

Для начала потребуется провести аудит сервера и обновить программное обеспечение (если нужно), затем раз месяц проверять все ли в порядке и присылать свои предложения. В случае атак или сбоев – быстро приводить сервер в нормальное состояние.

оплата 50 долларов в месяц или за каждую работу по отдельности.

skype: eThaiRu

icq: 75699994