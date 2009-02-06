Работаю в организации сис админом. Нужно помочь в следующем: 1. Поднять домен (основной и резервный домен контролер) 2. Настроить DNS и DHSP 3. Поднять и настроить ISA server + (правила для ограничений некоторым пользователям) 4. Имеется два канала Интернета ...
Поддержка Webmin+VirtualMin(администрация сервера)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется небольшой сервер на американском хостинге с установленными
Webmin+VirtualMin. Мониторинг и бекапы осуществляются провайдером,
однако нам возможно нужен человек который хорошо разбирается в данной
связке и может время от времени устанавливать обновления для системы
безопасности, доставлять новые модули и помогать в решении проблем \ ошибок.
Для начала потребуется провести аудит сервера и обновить программное обеспечение (если нужно), затем раз месяц проверять все ли в порядке и присылать свои предложения. В случае атак или сбоев – быстро приводить сервер в нормальное состояние.
оплата 50 долларов в месяц или за каждую работу по отдельности.
skype: eThaiRu
icq: 75699994
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