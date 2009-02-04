Настроить радио-сервер

Собственно хотелось бы создать интернет-радиостанцию.. Есть конечно вариант типа radiostyle.ru - но платить каждый месяц за это не очень хочется. Хотелось бы настроить всё у себя на хостинге.. Так вот нужно всё это сделать - как я понимаю можно использовать Shoutcast или Icecast. Для меня главное, чтобы работал автодиджей(музыка залитая на хостинге) и периодически можно было подключиться диджеям... Вот в принципе и всё. Жду ваши варианты и преждожения.