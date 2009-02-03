Настроить в офисе сеть

Нужно приехать в Москве и настроить сеть, там провайдер, стоит 10 гигабитная оптика, проблема в следующем, купили коммутатор D-LINK что должно было нормализовать работу серверов, при этом на всех серверах скорость осталась 500-600 кб, за место 100 мбит или гигабита (от воткнутого порта зависит) проблема я так понимаю не в коммутаторе а в каком-то другом оборудование, нужен человек кто спецелизируется на сетях и сможет решить данную проблему (в эту субботу нужно)

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