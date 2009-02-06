Техническое задание на разработку и организацию офисной телефонной сети на базе PBX Asterisk. Необходимо разработать структуру телефонной сети, подобрать и оказать содействие при закупке необходимого оборудование, произвести установку и настройку программно-аппаратной части системы и обеспечить сотрудников ...
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Помогите установить движок! Движок залит на хостинг установил права 777 на нужные папки, но все равное что то не то!
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