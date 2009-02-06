Установить движок!

Настройка сервера/ПОЗавершен17 заявок265 просмотров
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Помогите установить движок! Движок залит на хостинг установил права 777 на нужные папки, но все равное что то не то!

15 лет назад
ShomaPHP
Php 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
resonance
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Хороший специалист! Очень грамотно и быстро выполнил работу... обращайтесь к нему, останетесь довольны.. Спасибо!
Все ок
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