Настройка сервера

Работаю в организации сис админом. Нужно помочь в следующем:

1. Поднять домен (основной и резервный домен контролер)

2. Настроить DNS и DHSP

3. Поднять и настроить ISA server + (правила для ограничений некоторым пользователям)

4. Имеется два канала Интернета необходимо настроить локальную сеть так что бы даже при падении одного канала данные автоматом принимались/передавались по второму каналу.

5. Необходимо настроить доступ к локальной сети из вне по vpn.

Работа удаленная. Поэтому в большинстве случаев нужно будет только объяснять, что и как сделать.