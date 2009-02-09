Темплейт Wordpress

В общем суть такова: есть такая платная премиум тема под названием - eVid http://www.elegantthemes.com/preview/eVid/

нашел, слил и поставил ее, и все в ней прекрасно работает за исключением того, что не могу понять, как выводятся preview'хи на главную страницу в слайдбар http://www.picamatic.com/view/2088226_t … ttttttttt/

Кто поможет понять и разобраться заплачу 10 у.е.