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Верстка-сборка сайтов на HostCMS
Приглашаем к постоянному сотрудничеству (удаленная работа) опытного специалиста по верстке-сборке сайтов на HostCMS.
Виды работ (желательно чтобы это делал один человек):
— верстка страниц сайта на основе исходника PSD (схемы и пояснения дизайнера прилагаются, обычно в сайте 1 сквозной макет или 2 макета — первая и внутренняя страницы).
— интеграция CMS (сборка разделов сайта исходя из требуемой функциональности).
Верстка должна быть валидной (максимально, насколько возможно), мультибраузерной (IE, Opera, FF).
Необходим опыт работы с java-скриптами (выпадающие меню, визуальные эффекты и проч).
У нас в работе проекты различного уровня сложности — корпоративные сайты, интернет-магазины и т.д.
При постоянном сотрудничестве можем обеспечить загрузку 3-4 сайта в месяц. Оплата через WM или Яндекс.Деньги, регулярно и без задержек (часть предоплатой, часть после приемки проекта нами).
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Рассматриваем только адекватные предложения с рыночной ценой. Речь идет о постоянном потоке, а не о разовом заказе. Пожалуйста, учитывайте это при указании расценок на работу.
Если вы не сделали еще ни одного сайта на HostCMS, то лучше не писать.
Жду предложений по цене и срокам.
Интересуют такие позиции:
— комплексная верстка-сборка сайта (без заполнения контентом).
— комплексная верстка-сборка сайта с интернет-магазином (без заполнения контентом).
— цены отдельно на верстку и на интеграцию cms
Пожалуйста, пишите цены на работу сразу (или хотя бы диапазон). Нет сил разговаривать со всеми непонятно о чем. Условия достаточно ясные.
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