Верстка-сборка сайтов на HostCMS

Приглашаем к постоянному сотрудничеству (удаленная работа) опытного специалиста по верстке-сборке сайтов на HostCMS.

Виды работ (желательно чтобы это делал один человек):

— верстка страниц сайта на основе исходника PSD (схемы и пояснения дизайнера прилагаются, обычно в сайте 1 сквозной макет или 2 макета — первая и внутренняя страницы).

— интеграция CMS (сборка разделов сайта исходя из требуемой функциональности).

Верстка должна быть валидной (максимально, насколько возможно), мультибраузерной (IE, Opera, FF).

Необходим опыт работы с java-скриптами (выпадающие меню, визуальные эффекты и проч).

У нас в работе проекты различного уровня сложности — корпоративные сайты, интернет-магазины и т.д.

При постоянном сотрудничестве можем обеспечить загрузку 3-4 сайта в месяц. Оплата через WM или Яндекс.Деньги, регулярно и без задержек (часть предоплатой, часть после приемки проекта нами).

(!)

Рассматриваем только адекватные предложения с рыночной ценой. Речь идет о постоянном потоке, а не о разовом заказе. Пожалуйста, учитывайте это при указании расценок на работу.

Если вы не сделали еще ни одного сайта на HostCMS, то лучше не писать.

Жду предложений по цене и срокам.

Интересуют такие позиции:

— комплексная верстка-сборка сайта (без заполнения контентом).

— комплексная верстка-сборка сайта с интернет-магазином (без заполнения контентом).

— цены отдельно на верстку и на интеграцию cms

Пожалуйста, пишите цены на работу сразу (или хотя бы диапазон). Нет сил разговаривать со всеми непонятно о чем. Условия достаточно ясные.