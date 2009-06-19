Разместить flash-картинку на сайт Shop-Script

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок183 просмотра

Разместить flash-картинку на сайт Shop-Script Premium. Сейчас! Стоимость?

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sk-don
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад
$3
1 день
Благодарю Сергея за качественную работу и быстроту выполнения. Остались довольны сотрудничеством. Рекомендуем!
Отличный, отзывчивый заказчик. Оплата своевременная. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Sk-don
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад