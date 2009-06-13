Довольно сложный сайт на Joomla!

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок299 просмотров

Сверстать сайт и повесить его на joomla

дизайн и тз в приложении

Joomla
16 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров