Joomla+EzRealty

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок160 просмотров

Нужно установить на хостинг движек портала недвижимости (Joomla+EzRealty последних версий) с такими минимальными характеристиками:

- мультиязычность (рус англ)

- сео линки

- возможность добавления видео

- возможность добавления google maps

- возможность добавления новостей

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Joomla
16 лет назад
svarga
Олекса 
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров