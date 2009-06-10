Исправление ошибок в админке Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок209 просмотров

В админке сайта, работающем на Joomla, есть ошибки, которые не позволяют редактировать контент страниц и изменять данные пользователей. Необходимо устранить данные ошибки.

Joomla
16 лет назад
iMinds
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Работают оперативно. Заинтересованы в качественном и быстром завершении проекта. Претензий нет. Собираюсь и дальше сотрудничать с ними...
Отличный заказчик!!! С оплатой нет проблем!

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад