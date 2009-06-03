Joomla+Virtuemart доверстать шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок241 просмотр

Имеется магазин на Joomla+Virtuemart. Имеются макеты в формате PSD. Нужно доверстать/переверстать шаблон для него. Работа выполнена примерно на 60%. Интересует цена и сроки. Подробности в переписке.

Joomla
16 лет назад
alexmsk
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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