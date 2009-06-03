Перенести сайт с ucoz на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок230 просмотров

Нужно перенести этот cайт http://chul-school.ucoz.org полностью на joomla и на новый хостинг. Хостинг и домен предоставляю. Указывайте цены. Время есть.

Joomla
16 лет назад
Caprisone
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров