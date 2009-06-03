Перенос сайта на единую UNIX CMS

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок373 просмотра

1. Необходимо модернизировать или перенести на новую CMS полностью работающий сайт www.pctel.ru. CMS должна работать по UNIX (FreeBSD).

2. Необходимо перенести раздел Кабинет, Форум со всеми сервисами на единую CMS

3. Необходимо запрограммировать дополнительные сервисы по разделу Кабинет

4. Необходимо сделать PDA версию портала

5. По итогам взять портал на обслуживание.

16 лет назад
titl
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров