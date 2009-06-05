Есть готовый и сверстанный дизайн интернет-магазина (html + css). необходимо сделать валидный шаблон CMS phpshop
Установить шаблон на Amiro
Нужно установить шаблон на CMS Амиро. Шаблон и сайт в личку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Мы бы хотели установить на нашем сайте www.melamedia.org соц. сеть типа JomSocial с различными модулями. Возможна также разработка дополнительных модулей. Если "сработаемся" воможно осуществление и других интернет-проектов, ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть дизайн сайта. Нужно внести легкие изменения в дизайн, натянуть на простую популярную сms, помочь в установки этой cms. Цена около 20$Закрыт16 лет назад
Нужна хорошая консультация от разработчика-специалиста в области веб программирования. за хорошие деньги. требуется рассказать об использовании цмс в программировании сайтов. затевается это ради того, чтобы узнать всё о битриксе из первых рук. ...Завершен16 лет назад
Требуется опытный спец по неткату исправить глюк.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо стилизовать под дизайн несколько форм интернет-магазина и скорректировать настройки. Бюджет на ваше усмотрение. Подробное ТЗ в личку. Обязательно указывайте свой опыт с скриптами интернет магазинов.Завершен16 лет назад
- $100
Есть сверстанный макет дизайна. Собрать сайт "под ключ" на modx с каталогом товаров и импортом rss.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нам необходимо подключить сайт к приему пластиковых карт. С разумным процентом и сроком зачисления средств.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт16 лет назад
I. Главная страница 1. Шапка сайта (верхняя часть сайта, логотип, навигация) Логотип сайта 1.1.1Текст UralKresla.Ru заменить графическим логотипом см. папку файлы-главная-логотип-uralkresla.gif 1.1.2 В параметрах графического логотипа добавить параметры ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходима адаптация одной из существующих (написание с нуля слишком долго и дорого) социальных сетей для арт-проекта. Необходимые возможности - стандартный набор возможностей, плюс медиа - фотогалереи, проигрывание mp3 и видео. Большая просьба ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт16 лет назад