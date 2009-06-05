Установить шаблон на Amiro

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Завершен2 заявки174 просмотра

Нужно установить шаблон на CMS Амиро. Шаблон и сайт в личку

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Респект Михаилу за профессионально выполненную работу раньше установленного срока. Приятный в общении человек, всегда на связи. Будем сотрудничать дальше!
Четко поставленное задание, вовремя выплаченные деньги. Побольше бы таких заказчиков. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад