Доработка интернет-магазина на Drupal (Ubercart)

I. Главная страница

1. Шапка сайта (верхняя часть сайта, логотип, навигация)

Логотип сайта

1.1.1Текст UralKresla.Ru заменить графическим логотипом см. папку файлы-главная-логотип-uralkresla.gif

1.1.2 В параметрах графического логотипа добавить параметры alt и title, написать 3 основных запроса, по которым продвигается сайт см. маркетинговый аудит.

1.2. Миссия или Слоган компании

1.2.1. Добавить ниже логотипа поле, где можно ввести текст, в данном случае Слоган сайта

1.2.2. Добавить возможность редактирования, удаления и отключения данного поля при необходимости

1.3. Контактные данные

1.3.1. Добавить поле рядом с логотипом см. скриншот (файлы-главная-скриншоты-главная.png) для вставки номера телефона

1.4 Навигация

1.4.1 Кнопки навигации Каталог, Как купить, Прайс, Контакты перенести ниже логотипа, то есть на следующую строчку логотипом см. скриншот (файлы-главная-скриншоты-главная.png)

1.4.2 Добавить в навигацию еще кнопки О магазине, Доставка в регионы Урала

порядок расположения кнопок О магазине, Доставка в регионы Урала, Как купить, Каталог, Прайс, Контакты

2. Левый блок навигации

Поиск

2.1.1Добавить форму поиска с полем ввода текста, в ней написать текст “Введите название или артикул товара” и при нажатии на поле текст должен исчезать

Корзина пустая

2.2.1 Если покупатель ничего еще не купил то писать:

в шапке блока Ваша корзина

внутри блока

Товаров: 0 шт.

На сумму: 0 руб.

Скриншоты могу дать потом.

2.3 Корзина полная

2.3.1 Если покупатель заказал товар:

внутри блока пример

Товаров: 1 шт.

На сумму: 2500 руб.

Смотреть товар

Оформит товар

2.3.2 Ниже добавить ссылку показать товар в корзине, чтобы покупатель мог посмотреть количество товара, его название, стоимость и цвет.

2.4. Блок навигации

2.4.1 В шапке блока навигации Каталог, сделать ссылку с подчеркиванием

2.4.2 Главные категории каталога Кресла и стулья, Офисная мебель "Логика", Офисная мебель "Логика-2", Офисная мебель "Референт" выделить другим цветом или сделать жирным шрифтом и ссылки сделать с подчеркиванием

2.4.3 Под категории раздела Кресла и стулья сделать с подчеркиванием, цвет ссылок оставить таким же, рядом с под категорией добавить миниатюру стула относящийся к данной под категории, размеры примерно 60Х30 (на усмотрение верстальщика)

2.5 Содержание

2.5.1 Убрать данный блок, потому-что он не несет никакой смысловой нагрузки, он дублирует навигацию в шапке сайта

2.5.2 Если данный блок не мешает на сайте, то его лучше переименовать в “Сервис”

2.6 Прайс

2.6.1 Добавить блок с прайсами магазина, с прямыми ссылками на скачку формат вывода см. на рисунке.

2.7 Вход в систему

2.7.1 Переименовать в “Мой личный кабинет” и добавить возможность редактирования заголовка блока, потому что не ясно необходим ли он на сайте.

3. Информационная часть сайта (вывод стульев и т.д.)

Вывод краткой информации о магазине

3.1.1Добавить поле ввода текста до 100 символов, сейчас уже имеется на сайте

Специальные предложение

Добавить вывод специальных предложений, заголовок сделать ссылку на специальное предложение, где на отдельной странице будут выводиться все специальные предложения магазина

Формат Вывода

Схема расположения такая:

1.Картинка (миниатюра)

2. Название стула

3. Цена стула крупнее (старую цену зачеркнуть и новую цену показывать чуть ниже и крупнее)

4. Ссылка на заказ

3.2.3 Количество специальных предложений должно быть не более 10, чтобы не занимать всю главную страницу

3.3 Популярные стулья

3.3.1 Схема вывода:

1.Картинка (миниатюра)

2. Название стула

3. Цена стула крупнее

4. Ссылка на заказ и рядом ссылку на статью, почему именно этот стул стоит купить покупателю (в статье написать – к каким категориям людей относиться это стул, где и когда он был создан, по какой технологии, как спинка влияет на позвоночник и спину)

2. Раздел просмотра всех стульев вместе

1. Сделать согласно рисунку см. скриншот (файлы-Вывод всех стульев подряд-скриншоты-Крeсла-конференц пример переделки.png)

3. Раздел кресла и стулья

1. Сделать согласно рисунку см. скриншот (файлы-кресла и стулья-скриншоты-2_кресла и стулья.PNG)

4. Просмотр карточки стула

1. Сделать согласно рисунку см. скриншот (файлы-кресла и стулья-скриншоты-3_Просмотр стула.PNG

P.S. Вопросы по Техническому заданию писать на email: [email protected] и в icq: 389729118