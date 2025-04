Создание шаблона WordPress по образцу

Есть сайт, надо создать шаблон WP по его образу и подобию. Задача сводится к выдергиванию и прикучиванию CSS+HTML сайта к какому-либо базовому шаблону. URL образца: beautyfix.com/blog/categories

Там где написано "There currently are no blog categories." должен быть сайдбар слева и контентная колонка справа.

Требования к шаблону:

* нормальная кроссбраузерная верстка

* совместимость с актуальной версией WP

* наличие authors.php (его можно взять в Кодексе)

Обязательно указывайте срок выполнения.

Важное условие: оплата только после сданной работы.