Работа по Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок237 просмотров

Здравствуйте.

Есть верстка, которую нужно натянуть на Джумлу.

Приоритет по цене.

Для специалиста работы на час-полтора максимум.

Оплата по факту.

В приват и аську не беспокоить.

Joomla
16 лет назад
vavil
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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